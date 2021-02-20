Ночное расписание МЦД-1 изменится в будние дни до конца апреля

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов на МЦД-1 в ночное время изменится в будние дни до конца апреля, сообщается в официальном микроблоге МЦД в Twitter.



Сообщается, что последний поезд из Лобни будет отправляться в 00:03, из Одинцово – 23:32.



Кроме того, ряд поездов не будет останавливаться на станциях Тестовская, Беговая, Кунцево, Сетунь, Немчиновка, Баковка.