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Город (Москва и область)     20.02.2021 13:51

Ночное расписание МЦД-1 изменится в будние дни до конца апреля

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Теги:  МЦД  МЦД-1  расписание  изменение расписания 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов на МЦД-1 в ночное время изменится в будние дни до конца апреля, сообщается в официальном микроблоге МЦД в Twitter.

Сообщается, что последний поезд из Лобни будет отправляться в 00:03, из Одинцово – 23:32.

Кроме того, ряд поездов не будет останавливаться на станциях Тестовская, Беговая, Кунцево, Сетунь, Немчиновка, Баковка.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  расписание  изменение расписания 

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