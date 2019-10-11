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Город (Москва и область)     11.10.2019 16:43

Новая круглогодичная ярмарка открылась в Марьино

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Теги:  Марьино  ярмарки  торговля 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Новая круглогодичная ярмарка с фестивальной площадкой открылась на улице Перерва, сообщает АГН «Москва».

На открытии ярмарки мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что несмотря на разницу между рынками, которые работают несколько дней в неделю в теплое время года и круглогодичной ярмаркой, идеология остается одной и той же. Это место для фермерской торговли, где места предоставляются бесплатно, а по соседству по возможности организуют фестивальные и спортивные площадки, что создает «своеобразные центры города».

Собянин отметил, что именно такого рода центр появился в Марино, где рядом с рынком организована фестивальная площадка, а вскоре появится и спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем.

В ярморочном павильоне обустроено 20 торговых мест и кафе. Там будет представлена как продукция крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских хозяйств из разных регионов страны.

Новая круглогодичная ярмарка в Марьино стала уже четырнадцатой подобной ярмаркой в Москве. До конца года их количество в Москве вырастет до 20.


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Теги: 
Марьино  ярмарки  торговля 

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