11 октября. Mossovetinfo.ru – Новая круглогодичная ярмарка с фестивальной площадкой открылась на улице Перерва, сообщает АГН «Москва».
На открытии ярмарки мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что несмотря на разницу между рынками, которые работают несколько дней в неделю в теплое время года и круглогодичной ярмаркой, идеология остается одной и той же. Это место для фермерской торговли, где места предоставляются бесплатно, а по соседству по возможности организуют фестивальные и спортивные площадки, что создает «своеобразные центры города».
Собянин отметил, что именно такого рода центр появился в Марино, где рядом с рынком организована фестивальная площадка, а вскоре появится и спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем.
В ярморочном павильоне обустроено 20 торговых мест и кафе. Там будет представлена как продукция крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских хозяйств из разных регионов страны.
Новая круглогодичная ярмарка в Марьино стала уже четырнадцатой подобной ярмаркой в Москве. До конца года их количество в Москве вырастет до 20.
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