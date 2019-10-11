11 октября. Mossovetinfo.ru – Новая круглогодичная ярмарка с фестивальной площадкой открылась на улице Перерва, сообщает АГН «Москва».



На открытии ярмарки мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что несмотря на разницу между рынками, которые работают несколько дней в неделю в теплое время года и круглогодичной ярмаркой, идеология остается одной и той же. Это место для фермерской торговли, где места предоставляются бесплатно, а по соседству по возможности организуют фестивальные и спортивные площадки, что создает «своеобразные центры города».



Собянин отметил, что именно такого рода центр появился в Марино, где рядом с рынком организована фестивальная площадка, а вскоре появится и спортивная площадка с искусственным льдом и небольшим футбольным полем.



В ярморочном павильоне обустроено 20 торговых мест и кафе. Там будет представлена как продукция крупных сельхозпроизводителей, так и фермерских хозяйств из разных регионов страны.



Новая круглогодичная ярмарка в Марьино стала уже четырнадцатой подобной ярмаркой в Москве. До конца года их количество в Москве вырастет до 20.