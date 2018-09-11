11 сентября. Mossovetinfo.ru – Замену навигации произвели на всех платформах МЦК, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.



На всех платформах появились напольные указатели, которые помогут пассажирам определить места остановки первого и последнего вагонов, а также вагонов, в которых есть места для проезда инвалидов-колясочников и провоза велосипедов. Кроме того, появились также напольные указатели, которые помогут пассажирам определить, где при остановке поезда окажутся двери вагонов.



Обновились также списки станций. Если раньше они располагались на наклейках, то теперь их разместили на светящихся коробах-лайтбоксах.