4 марта. Mossovetinfo.ru – Новую парковую зону обустроят вдоль реки Яуза в районе Южное Медведково, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Проект создания и благоустройства новой парковой зоны был разработан с учетом мнения местных жителей и не нанесет урона сложившейся флоре и фауне.



Новая парковая зона будет обустроена вдоль Заповедной улицы, в ходе работ будут отремонтированы и реконструированы находящиеся там объекты спорта и досуга, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь благоустройства составит 34,5 гектара.



По словам Бирюкова, на существующей экстрадной площадке «Певческое поле» обновят скамейки амфитеатра и сцену для выступлений. Также в парке появится площадка для отдыха людей старшего возраста, на которой оборудуют места для настольных игр. По просьбам местных жителей и местного велоклуба, в новой парковой зоне появится единый веломаршрут, который свяжет новый парк с со стадионом «Отрада» с запада и с Бабушкинским парком - с востока. На трассе установят велосветофоры, которые обеспечат безопасное передвижение велосипедистов.



По всей территории нового парка установят опоры освещения и элементы навигации, увеличат площадь цветников, установят системы видеонаблюдения, новые скамейки и урны, оборудуют дорожно-тропиночную сеть. Будут высажены деревья и кустарники. По всей территории парка появятся детские и спортивные площадки, кроме того, будет отремонтирована хоккейная коробка. Вдоль набережных рек Яуза и Черемянка появятся прогулочные маршруты со смотровыми площадками.