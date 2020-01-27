27 января. Mossovetinfo.ru – Новая площадка для регистрации брака открылась в Москве, в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, сообщается на портале mos.ru.
Усадьба, формировавшаяся на протяжении двух веков, является объектом культурного наследия. В XIX веке в ней бывали Николай Гоголь, Федор Тютчев, Иван Айвазовский, Сергей Соловьев. Позднее усадьба была превращена в доходный дом, с 1903 года в ней располагалась женская гимназия, преобразованная после революции в школу. После войны в здании разместили Московский союз музыкантов. С 1995 года здание усадьбы получило статус объекта культурного наследия, а в декабре 2019 года в усадьбе открылся Музей военной формы одежды РВИО.
«В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака на новых площадках в популярных местах города. Мы видим, что идея понравилась жителям — в прошлом году на этих площадках поженились более 6,5 тысячи пар. Список новых площадок постоянно пополняется в зависимости от пожеланий москвичей», - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Усадьба Васильчиковых стала 31 необычной площадкой в Москве для регистрации брака. Подать заявление на проведение регистрации на данной площадке можно в Тушинском отделе ЗАГС. Первые церемонии бракосочетания пройдут на новой площадке 22 февраля.
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:07 Другое Названы лауреаты премии «Грэмми»
09:50 Город (Москва и область) Новая площадка для заключения брака появилось в Москве
09:29 Город (Москва и область) Начался прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро»
08:56 В мире Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора