27 января. Mossovetinfo.ru – Новая площадка для регистрации брака открылась в Москве, в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, сообщается на портале mos.ru.



Усадьба, формировавшаяся на протяжении двух веков, является объектом культурного наследия. В XIX веке в ней бывали Николай Гоголь, Федор Тютчев, Иван Айвазовский, Сергей Соловьев. Позднее усадьба была превращена в доходный дом, с 1903 года в ней располагалась женская гимназия, преобразованная после революции в школу. После войны в здании разместили Московский союз музыкантов. С 1995 года здание усадьбы получило статус объекта культурного наследия, а в декабре 2019 года в усадьбе открылся Музей военной формы одежды РВИО.



«В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака на новых площадках в популярных местах города. Мы видим, что идея понравилась жителям — в прошлом году на этих площадках поженились более 6,5 тысячи пар. Список новых площадок постоянно пополняется в зависимости от пожеланий москвичей», - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Усадьба Васильчиковых стала 31 необычной площадкой в Москве для регистрации брака. Подать заявление на проведение регистрации на данной площадке можно в Тушинском отделе ЗАГС. Первые церемонии бракосочетания пройдут на новой площадке 22 февраля.