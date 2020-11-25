25 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная станция Серп и Молот свяжет между собой маршруты МЦД-2 (Нахабино - Подольск) и МЦД-4 (Апрелевка - Железнодорожная), а также московский метрополитен, сообщается на официальном сайте МЖД.



Новая станция появится в ходе масштабной реконструкции участка Курский вокзал – Москва-Товарная-Курская – Нижегородская (Карачарово).



Платформы станции Москва-Товарная-Курская будут перенесены на станцию Серп и Молот. На новой станции будут построены четыре современные платформы, а также пассажирский конкорс, оснащенный лифтами и эскалаторами. Также в нем появятся кассовый зал и зона турникетов.



Кроме того, на реконструируемом участке появятся три новых железнодорожных пути, таким образом, их количество вырастет до 8.



Также сообщается, что для того, чтобы разгрузить Курский вокзал и развивать его для проектов МЦД, часть поездов дальнего следования, проходящих через Москву, будет перенаправлена на строящийся ТПУ «Черкизово» на МЦК.



Ранее сообщалось, что в Москве открылась для пассажиров новая железнодорожная станция Ховрино, которая в дальнейшем станет частью маршрута МЦД-3 «Ленинградско-Савеловский» (Зеленоград - Раменское).