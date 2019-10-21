22 октября. Mossovetinfo.ru – Новое мобильное приложение, предназначенное чтобы сократить время ожидания сантехников и электриков, начало в пилотном режиме работать в районе Новокосино, сообщается на портале mos.ru.



Приложение «Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя» («МАРМИ») предназначено для более оперативного реагирования сантехников и электриков на заявки жителей. Также оно поможет оплатить оказанные услуги по безналичному расчету.



Приложение синхронизировано с приложением «Госуслуги Москвы», что позволит жителям сразу оставить отзыв о проделанной ремонтником работе, а также с единым диспетчерским центром ЖКХ, что позволит диспетчерам в режиме онлайн отслеживать статус заказа и моментально передавать новые заявки.



В начала ноября планируется запустить приложением «МАРМИ» в районе Ивановское.