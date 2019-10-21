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Город (Москва и область)
22.10.2019, 08:46
Фильмы по книгам русских писателей покажут в сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября
22 октября. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября пройдут бесплатные кинопоказы экранизаций книг русских классиков, сообщается на портале mos.ru. Зрители смогут увид...
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Город (Москва и область)
22.10.2019, 08:31
Новое мобильное приложение позволит москвичам меньше ждать ремонтников
22 октября. Mossovetinfo.ru – Новое мобильное приложение, предназначенное чтобы сократить время ожидания сантехников и электриков, начало в пилотном режиме работать в районе Новокосино, сообщается ...
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Город (Москва и область)
21.10.2019, 17:31
Завершается строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе
21 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации жилья в районе Лосиноостровский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса...