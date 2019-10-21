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Город (Москва и область)     22.10.2019 08:31

Новое мобильное приложение позволит москвичам меньше ждать ремонтников

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Теги:  мобильные приложения  услуги  ЖКХ 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Новое мобильное приложение, предназначенное чтобы сократить время ожидания сантехников и электриков, начало в пилотном режиме работать в районе Новокосино, сообщается на портале mos.ru.

Приложение «Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя» («МАРМИ») предназначено для более оперативного реагирования сантехников и электриков на заявки жителей. Также оно поможет оплатить оказанные услуги по безналичному расчету.

Приложение синхронизировано с приложением «Госуслуги Москвы», что позволит жителям сразу оставить отзыв о проделанной ремонтником работе, а также с единым диспетчерским центром ЖКХ, что позволит диспетчерам в режиме онлайн отслеживать статус заказа и моментально передавать новые заявки.

В начала ноября планируется запустить приложением «МАРМИ» в районе Ивановское.


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Карта места

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Теги: 
мобильные приложения  услуги  ЖКХ 

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