26 августа. Mossovetinfo.ru – Новое комфортное пешеходное пространство появится в центре Москвы, сообщается на портале mos.ru. Пешеходное пространство появится в результате благоустройство Даева и Ананьевского переулков.



В ходе работ будут расширены тротуары, установлены новые системы освещения, лавочки, урны, навигационные стелы. В соседних дворах появятся детские и спортивные площадки.Кроме того в рамках работ разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.



Завершить работы планируется до 1 декабря текущего года.