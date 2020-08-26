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Город (Москва и область)     26.08.2020 08:16

Новое пешеходное пространство появится к концу 2020 года в центре Москвы

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Теги:  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Новое комфортное пешеходное пространство появится в центре Москвы, сообщается на портале mos.ru. Пешеходное пространство появится в результате благоустройство Даева и Ананьевского переулков. 

В ходе работ будут расширены тротуары, установлены новые системы освещения, лавочки, урны, навигационные стелы. В соседних дворах появятся детские и спортивные площадки.Кроме того в рамках работ разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Завершить работы планируется до 1 декабря текущего года.



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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

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