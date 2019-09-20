20 сентября. Mossovetinfo.ru – Нового бабьего лета в Москве в 2019 году больше не будет, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Бабьим летом называют период, когда в течение несколько дней осенью устанавливается малооблачная погода без осадков, а температура повышается выше нормы. По прогнозам синоптиков, в этом году такого периода в Москве не будет. Солнце будет выглядывать на час-два, но длительного периода теплой погоды не ожидается.
Варакин также сообщил, что на следующей неделе москвичей ждут «метеокачели». В начале неделе в Москве ожидается холодная погода без осадков. Во второй половине недели температура воздуха в столице повысится, однако вместе с потеплением в Москву придут осадки.
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