Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.12.2019 09:32

Новогоднее украшение центральных улиц Москвы посвящено космосу

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество  улицы  оформление  украшение города 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Центральные улицы Москвы в преддверии Нового года украсили около 100 арт-объектов, посвященных космосу, сообщается на портале mos.ru.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 31 декабря по 5 января Тверская и Моховая улицы, а также улица Охотный ряд станут пешеходными, на них будут проходить народные гуляния.

На улицах разместят три праздничные площадки, посвященные различным этапам освоения космоса.

Первая площадка расположится на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. Она будет посвящена периоду 20-30-х годов прошлого века, когда люди только мечтали об освоении космоса. Вторая площадка расположиться между Столешниковым переулком и будет посвящена первым шагам человечества в космосе. Третья площадка будет организована на улицах Охотный ряд и Моховая и будет посвящена развитию космонавтики в 1970–1980-х годах.

На площадках установлены башни-ракеты, аттракцион-карусель «Космический полет», 3D-инсталляция «Ракета с Белкой и Стрелкой», 15-метровый тоннель «Космос» с макетами космических кораблей, и футуристическими рисунками.

В ходе празднований на площадках гостей ждут различные представления, спектакли, музыкальные выступления, шоу-программы, мастер-классы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путешествие в Рождество  ПутешествиеВРождество  улицы  оформление  украшение города 

Возврат к списку

Лента новостей

09:32 Город (Москва и область) Новогоднее украшение центральных улиц Москвы посвящено космосу

09:04 Город (Москва и область) Благоустройство парка у Северного речного вокзала завершат в 2020 году

08:40 Город (Москва и область) Школы фигурного катания открылись в 13 московских парках

00:04 Происшествия Пять человек пострадали в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве - СК

17:07 Общество Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru