20 декабря. Mossovetinfo.ru – Центральные улицы Москвы в преддверии Нового года украсили около 100 арт-объектов, посвященных космосу, сообщается на портале mos.ru.



В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 31 декабря по 5 января Тверская и Моховая улицы, а также улица Охотный ряд станут пешеходными, на них будут проходить народные гуляния.



На улицах разместят три праздничные площадки, посвященные различным этапам освоения космоса.



Первая площадка расположится на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. Она будет посвящена периоду 20-30-х годов прошлого века, когда люди только мечтали об освоении космоса. Вторая площадка расположиться между Столешниковым переулком и будет посвящена первым шагам человечества в космосе. Третья площадка будет организована на улицах Охотный ряд и Моховая и будет посвящена развитию космонавтики в 1970–1980-х годах.



На площадках установлены башни-ракеты, аттракцион-карусель «Космический полет», 3D-инсталляция «Ракета с Белкой и Стрелкой», 15-метровый тоннель «Космос» с макетами космических кораблей, и футуристическими рисунками.



В ходе празднований на площадках гостей ждут различные представления, спектакли, музыкальные выступления, шоу-программы, мастер-классы.