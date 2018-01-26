Новогодние декорации останутся на улицах Москвы до конца февраля‍

26 января. Mossovetinfo.ru – Новогодние декорации останутся на улицах Москвы до конца февраля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Он отметил, что некоторые элементы праздничного оформления – например, ели – уже демонтировали. «Но многие декорации останутся до конца февраля», - подчеркнул заммэра.

