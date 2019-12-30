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Город (Москва и область)     30.12.2019 08:09

Новогодняя программа на ВДНХ

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Теги:  Новый год  ВДНХ  праздники 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – ВДНХ подготовила на праздники яркую развлекательную программу. Гостей выставки ждет множество развлечений: катание на тюбинговой горке, снегоходах, квадроциклах, коньках, лыжах, собачьих упряжках, новогодние старты, ярмарки и праздничные гуляния. Кроме того, специальную программу для детей и взрослых подготовили Дом культуры, Театр сказок и «Городская ферма».

«С 1 по 8 января тут будут проводиться мастер-классы и новогодние представления, эстафеты и конкурсы. Поклонников активного отдыха приглашаем на каток, в детский сноуборд-парк, на площадку для керлинга и тюбинговую горку», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробнее о новогодней программе на ВДНХ можно узнать по ссылке.


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Карта места

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Теги: 
Новый год  ВДНХ  праздники 

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