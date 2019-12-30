30 декабря. Mossovetinfo.ru – ВДНХ подготовила на праздники яркую развлекательную программу. Гостей выставки ждет множество развлечений: катание на тюбинговой горке, снегоходах, квадроциклах, коньках, лыжах, собачьих упряжках, новогодние старты, ярмарки и праздничные гуляния. Кроме того, специальную программу для детей и взрослых подготовили Дом культуры, Театр сказок и «Городская ферма».



«С 1 по 8 января тут будут проводиться мастер-классы и новогодние представления, эстафеты и конкурсы. Поклонников активного отдыха приглашаем на каток, в детский сноуборд-парк, на площадку для керлинга и тюбинговую горку», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Подробнее о новогодней программе на ВДНХ можно узнать по ссылке.