18 октября. Mossovetinfo.ru – Новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией будет введена в строй в поселке Птичное в ТиНАО, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и рассчитана на 750 посещений в смену.