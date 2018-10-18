18 октября. Mossovetinfo.ru – Новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией будет введена в строй в поселке Птичное в ТиНАО, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием и рассчитана на 750 посещений в смену.
13:54 Город (Москва и область) ГИБДД назвало 92 самых опасных дорожных участка в Москве
13:06 Город (Москва и область) Новую поликлинику откроют в ТиНАО к концу 2019 года - Собянин
12:54 Другое Казанский «Рубин» на год отстранен от участия в еврокубках
12:31 Город (Москва и область) В Москве открыли памятник Исламу Каримову
11:42 Общество Путин и Собянин поздравили с днем рождения Сергея Безрукова
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков