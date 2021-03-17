Новую систему безопасности запустят в московском метро в начале 2022 года - Собянин

17 марта. Mossovetinfo.ru – В начале 2022 года в московском метро запустят новую систему безопасности и управления движением, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы назвал Кольцевую линию визиткой московского метрополитена. Город бережет исторический облик линии, и одновременно обновляет используемые на линии технологии.



Собянин также напомнил, что раньше в Москве Большим кольцом называли действующую Кольцевую линию, а теперь так называют строящуюся Большую Кольцевую линию. После того, как она заработает, эффект почувствуется на всех линиях метро, в том числе на Кольцевой линии.