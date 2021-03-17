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Город (Москва и область)
17.03.2021, 20:01
Новую систему безопасности запустят в московском метро в начале 2022 года - Собянин
17 марта. Mossovetinfo.ru – В начале 2022 года в московском метро запустят новую систему безопасности и управления движением, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей ...
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Город (Москва и область)
17.03.2021, 18:37
Ландшафтно-развлекательный парк построят в Мневниках через 2-3 года
17 марта. Mossovetinfo.ru – На территории Мневниковской поймы в ближайшие 2-3 года будет построен ландшафтно-развлекательный парк, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на ...
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Город (Москва и область)
17.03.2021, 14:05
Более 90 градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей
17 марта. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» на обсуждение москвичей вынесли 93 градостроительных проекта, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Москомархитектур...