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Город (Москва и область)     17.03.2021 20:01

Новую систему безопасности запустят в московском метро в начале 2022 года - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  метро  метрополитен 

17 марта. Mossovetinfo.ru – В начале 2022 года в московском метро запустят новую систему безопасности и управления движением, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы назвал Кольцевую линию визиткой московского метрополитена. Город бережет исторический облик линии, и одновременно обновляет используемые на линии технологии.

Собянин также напомнил, что раньше в Москве Большим кольцом называли действующую Кольцевую линию, а теперь так называют строящуюся Большую Кольцевую линию. После того, как она заработает, эффект почувствуется на всех линиях метро, в том числе на Кольцевой линии.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  метрополитен 

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