20 августа. Mossovetinfo.ru – В московском метро начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов, которые могут полностью заменить кассиров, сообщает портал mos.ru.



Новые автоматы обладают более широким функционалом, по сравнению с автоматами, установленными в 2011-2012 годах. В новых автоматах можно как пополнить карту «Тройка», и записать на нее любой вариант проездного, так и купить проездные «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Также в новых автоматах можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Оплатить покупку и пополнение карт в новых автоматах можно как наличными, так и банковской картой. При этом новые автоматы, в отличие от старых, принимают купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.



Всего на трех станциях установлено 11 новых автоматов, еще 9 будут установлены до конца месяца. После анализа работы новых автоматов, на станциях метро планируется установить еще 580 новых автоматов.