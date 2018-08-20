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Город (Москва и область)     20.08.2018 08:41

Новые автоматы по продаже билетов начали устанавливать в метро

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Теги:  метро  метрополитен 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В московском метро начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов, которые могут полностью заменить кассиров, сообщает портал mos.ru.

Новые автоматы обладают более широким функционалом, по сравнению с автоматами, установленными в 2011-2012 годах. В новых автоматах можно как пополнить карту «Тройка», и записать на нее любой вариант проездного, так и купить проездные «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Также в новых автоматах можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Оплатить покупку и пополнение карт в новых автоматах можно как наличными, так и банковской картой. При этом новые автоматы, в отличие от старых, принимают купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Всего на трех станциях установлено 11 новых автоматов, еще 9 будут установлены до конца месяца. После анализа работы новых автоматов, на станциях метро планируется установить еще 580 новых автоматов.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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