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Город (Москва и область)     23.10.2019 12:00

Новые линии освещения установили на 320 километрах дорог Подмосковья

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Теги:  Московская область  Подмосковье  дороги  освещение 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Новые линии освещения установлены на 320 километрах дорог Подмосковья, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые линии освещения устанавливаются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего новые линии освещения появились на 120 участках Каширского, Пятницкого, Можайского, Егорьевского, Старосимферопольского, Волоколамского и Носовихинского шоссе в разных округах Подмосковья.

Сообщается, что в ходе установки новых линий освещения завершены строительно-монтажные работы, на 60% выполнено устройство самонесущего изолированного провода, предназначенного для передачи энергии. В декабре планируется установить кронштейны светильников, после чего новые линии будут запущены в тестовом режиме. В эксплуатацию их введут после заключения договоров на поставку электроэнергию.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  дороги  освещение 

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