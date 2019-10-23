23 октября. Mossovetinfo.ru – Новые линии освещения установлены на 320 километрах дорог Подмосковья, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Новые линии освещения устанавливаются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Всего новые линии освещения появились на 120 участках Каширского, Пятницкого, Можайского, Егорьевского, Старосимферопольского, Волоколамского и Носовихинского шоссе в разных округах Подмосковья.



Сообщается, что в ходе установки новых линий освещения завершены строительно-монтажные работы, на 60% выполнено устройство самонесущего изолированного провода, предназначенного для передачи энергии. В декабре планируется установить кронштейны светильников, после чего новые линии будут запущены в тестовом режиме. В эксплуатацию их введут после заключения договоров на поставку электроэнергию.