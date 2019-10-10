10 октября. Mossovetinfo.ru – На семи станциях московского метро установили новые навесы над подуличными переходами, ведущими на станции, сообщается на портале mos.ru.



Новые навесы появились на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская».



Навесы выполнены из стекла и металла, и гармонично вписываются в городское пространство. В зимнее и осеннее время навесы будут защищать пассажиров от дождя и снега, а также сохранять тепло на станциях. Летом навесы защитят от прямых солнечных лучей и сохранят в переходах прохладу.



Всего на семи станциях установлено 28 новых навесов. Больше всего их появилось на «Преображенской площади» - восемь, по числу выходов из перехода.



Помимо новых навесов, были обновлены сами переходы, в них обновили гранитную облицовку ступеней, кабельные линии, системы отопления, а также установили новые светильники, в которых вместо ламп накаливания используются более экономичные светодиодные лампы.



Навесы из стали и стекла начали устанавливать над лестницами подуличных переходов метро в 2015 году. С тех пор было установлено около 190 подобных конструкций.