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Город (Москва и область)     22.05.2018, 08:26

Новый автобусный маршрут соединил «Лужники» с центром Москвы

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Теги:  автобусы  Лужники  стадионы 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Автобусный маршрут от стадиона «Лужники» до станции метро «Краснопресненская» запустили в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут № 216 разработан в рамках проекта «Магистраль» и проходит Хамовнический Вал, Новодевичий монастырь, а также по Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным.

Время в пути составляет около 25 минут. Это первый городской транспорт, который курсирует по трем набережным в центре Москвы.


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Карта места

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Теги: 
автобусы  Лужники  стадионы 

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