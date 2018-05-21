22 мая. Mossovetinfo.ru – Автобусный маршрут от стадиона «Лужники» до станции метро «Краснопресненская» запустили в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Маршрут № 216 разработан в рамках проекта «Магистраль» и проходит Хамовнический Вал, Новодевичий монастырь, а также по Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным.



Время в пути составляет около 25 минут. Это первый городской транспорт, который курсирует по трем набережным в центре Москвы.