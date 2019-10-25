25 октября. Mossovetinfo.ru – Наземный пешеходный переход типа «зебра» появился в поселении Воскресенское в ТиНАО, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Новый переход появился в районе дома № 8 по Звездной улице по просьбам местных жителей. Именно в этом месте местным жителям удобнее переходить дорогу, чтобы добираться до школы, на автобусной остановки и до ближайших магазинов.