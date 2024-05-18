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Город (Москва и область)     22.05.2024 09:22

Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

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Теги:  Москва  фестивали  мероприятия  бизнес  Немерюк  власть  эффективность 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на брифинге, посвященном масштабному городскому фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!»

«В этом году все наши мероприятия и фестивали пройдут под общим брендом «Лето в Москве». А отличие будет в том, что наши фестивальные площадки также станут и местом для предпринимателей, где они смогут попробовать себя в новом проекте «Все на улицу!», — сказал Немерюк

Город предоставляет рестораторам бесплатные проекты размещения летних веранд сезонных кафе. Обратившись в органы исполнительной власти для включения веранды в городскую схему размещения, рестораторы получают бесплатный проект от столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы понимаем, что любое проектирование – это дополнительные затраты для бизнеса, поэтому в свое время город принял решение о введении такой меры поддержки, как предоставление бесплатного проекта размещения летних веранд», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка

Отмечается, что 1 апреля в Москве официально открылся сезон летних веранд. К обустройству выносных конструкций столичные рестораторы приступили 15 марта.

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Теги: 
Москва  фестивали  мероприятия  бизнес  Немерюк  власть  эффективность 

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