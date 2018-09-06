6 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 5 сентября на Московском центральном кольце установлен новый рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.
«5 сентября мы перевезли 451 тыс. пассажиров на Московском центральном кольце. Это новый рекорд! Спасибо, что выбираете мосметро и МЦК», - говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд по числу пассажиров, перевезенных за день, был установлен на МЦК 16 мая, когда поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 450 тысяч человек.
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