2 апреля. Mossovetinfo.ru – На Московском центральном кольце установлен новый суточный рекорд по количеству перевезенных пассажиров, сообщается в официальном микроблоге столичного метрополитена в Twitter.



В течение дня 2 апреля поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 543 тысячи пассажиров.



Предыдущий рекорд был установлен в феврале и составил 523 тысячи пассажиров.