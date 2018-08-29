29 августа. Mossovetinfo.ru – Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена откроют в четверг, 30 августа, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время идет оформление разрешительной документации, которая займет около суток. В четверг состоится торжественная церемония запуска нового участка метро, в которой примет участие мэр Москвы Сергей Собянин.



Ранее сообщалось, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена прошел финальную обкатку, все тоннели и станции готовы к открытию движения и приему пассажиров.



На новом участке метро будет расположено 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Открытие этого участка улучшит транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и поможет почти миллиону москвичей быстрее добираться до центра города и обратно.