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Город (Москва и область)     29.08.2018 11:07

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена откроют 30 августа

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Теги:  метро  метрополитен 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена откроют в четверг, 30 августа, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время идет оформление разрешительной документации, которая займет около суток. В четверг состоится торжественная церемония запуска нового участка метро, в которой примет участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена прошел финальную обкатку, все тоннели и станции готовы к открытию движения и приему пассажиров.

На новом участке метро будет расположено 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Открытие этого участка улучшит транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и поможет почти миллиону москвичей быстрее добираться до центра города и обратно.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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