О 32-градусном морозе в Подмосковье в ночь на вторник предупредило МЧС

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. В ночь на вторник, 27 февраля, согласно распространённой МЧС по Московской области (МО) информации, в регионе ожидаются морозы до -32 °С.



«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 26 на 27 февраля 2018 года в Московской области ожидается понижение температуры местами до -32 °С, местами небольшой снег, гололедица», — сообщает МЧС по МО.



По данным МЧС, «минимальная температура по МО за прошедшую ночь -29.3°C была зарегистрирована в Клину».