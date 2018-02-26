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Город (Москва и область)     26.02.2018 20:24

О 32-градусном морозе в Подмосковье в ночь на вторник предупредило МЧС

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Теги:  Московская область  Москва и область  Подмосковье  МЧС  предупреждение  температура 

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. В ночь на вторник, 27 февраля, согласно распространённой МЧС по Московской области (МО) информации, в регионе ожидаются морозы до -32 °С.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 26 на 27 февраля 2018 года в Московской области ожидается понижение температуры местами до -32 °С, местами небольшой снег, гололедица», — сообщает МЧС по МО.

По данным МЧС, «минимальная температура по МО за прошедшую ночь -29.3°C была зарегистрирована в Клину».

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Теги: 
Московская область  Москва и область  Подмосковье  МЧС  предупреждение  температура 

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