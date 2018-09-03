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Город (Москва и область)     03.09.2018 16:32

Объем ввода недвижимости в Москве вырос почти на 30% за год

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Теги:  недвижимость  строительство 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Объемы ввода в строй недвижимости в Москве за первые 8 месяцев 2018 года составили 3,8 миллиона квадратных метров, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в текущем году количество введенной в строй недвижимости выросло на 871,9 тысячи квадратных метров, или на 29%.

Около 30% введенной в строй недвижимости составляет жилье – 1, 356 миллиона квадратных метров. Всего в 2018 году в Москве планируется ввести в строй 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,4 миллиона квадратных метра составит жилье.


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Теги: 
недвижимость  строительство 

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