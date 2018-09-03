3 сентября. Mossovetinfo.ru – Объемы ввода в строй недвижимости в Москве за первые 8 месяцев 2018 года составили 3,8 миллиона квадратных метров, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в текущем году количество введенной в строй недвижимости выросло на 871,9 тысячи квадратных метров, или на 29%.
Около 30% введенной в строй недвижимости составляет жилье – 1, 356 миллиона квадратных метров. Всего в 2018 году в Москве планируется ввести в строй 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,4 миллиона квадратных метра составит жилье.
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