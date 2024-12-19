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20.12.2024, 07:16
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 гра...
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Город (Москва и область)
19.12.2024, 12:35
Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем
19 декабря — Mossovetinfo.ru — На территории строительства жилого квартала класса deluxe Nicole рядом с Кремлем завершилс...
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Город (Москва и область)
19.12.2024, 07:02
Минувшей ночью в Подмосковье температура опускалась до минус 21,7 градусов
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью впервые с начала нынешней зимы в столичном регионе температура воздух...