Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.



Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области объявлен желтый уровень опасности.