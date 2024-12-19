 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     20.12.2024 07:16

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода  опасность 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области объявлен желтый уровень опасности.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода  опасность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:16 Город (Москва и область) Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря

17:50 В мире Качество отношений России и Китая вышло на небывалый уровень за всю историю двух стран — В. Путин

17:21 В России Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

12:35 Город (Москва и область) Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем

12:12 В России Началась многочасовая Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией

Актуальные материалы

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

20:24 Город (Москва и область) Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru