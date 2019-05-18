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Город (Москва и область)     18.05.2019 23:35

Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

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Теги:  МЦД  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по первым двум Московским центральным диаметрам будет запущено в ускоренном режиме до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Движение будет запущено по имеющимся путям. Работы по строительству новых путей и станций продолжатся. Дополнительные пути, станции и платформы планируется достроить к 2022 году.

Первый диаметр соединит Одинцово и Лобню, второй – Нахабино и Подольск. В настоящее время готов проект 4 маршрутов, еще один маршрут прорабатывается. Реализация проекта позволит получить в Москве и ближнем Подмосковье 221 станцию наземного метро.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

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