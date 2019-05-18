18 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по первым двум Московским центральным диаметрам будет запущено в ускоренном режиме до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Движение будет запущено по имеющимся путям. Работы по строительству новых путей и станций продолжатся. Дополнительные пути, станции и платформы планируется достроить к 2022 году.



Первый диаметр соединит Одинцово и Лобню, второй – Нахабино и Подольск. В настоящее время готов проект 4 маршрутов, еще один маршрут прорабатывается. Реализация проекта позволит получить в Москве и ближнем Подмосковье 221 станцию наземного метро.