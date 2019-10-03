3 октября. Mossovetinfo.ru – Подготовка общественного транспорта к зиме началась в Москве, сообщается на портале mos.ru.



Во всех автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях уже провели техосмотр, в ходе которого проверили системы климат-контроля. Также осмотрены уплотнители дверей, форточек и люков. Техосмотр прошли в том числе и машины частных перевозчиков.



С 1 октября частные перевозчики перешли на зимнее расписание: в будние дни они выполняют на 632 рейса больше, чем летом, в выходные – на 216 рейсов больше. Это позволило сократить интервалы движения транспорта и время ожидания автобусов.



В московском метро до конца месяца установят вторые двери в вестибюлях, очистят грязеприемники и включат обогрев ступеней в подуличных переходах. Кроме того, будут включены воздушно-тепловые завесы, подключенные к системам вентиляции.