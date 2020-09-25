25 сентября. Mossovetinfo.ru - Обучение в школах и ВУЗах Москвы продолжится в очном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра столицы Бориса Булая.
По словам Булая, рекомендация о переходе на удаленный режим работы, касается только предприятий и крупных компаний.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направил более 5000 предприятий письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.
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