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Город (Москва и область)     25.09.2020 00:54

Обучение в московских школах и ВУЗах продолжится в очной форме

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Теги:  ВУЗы  школы  режим работы  коронавирус 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Обучение в школах и ВУЗах Москвы продолжится в очном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра столицы Бориса Булая.

По словам Булая, рекомендация о переходе на удаленный режим работы, касается только предприятий и крупных компаний.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направил более 5000 предприятий письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
ВУЗы  школы  режим работы  коронавирус 

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