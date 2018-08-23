23 августа. Mossovetinfo.ru – Очередная, третья за год акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября, сообщает портал mos.ru.



В рамках акции все желающие могут посетить московские производственные предприятия и технопарки, и познакомится с их работой.



Всего в акции примут участие более 50 предприятий и технопарков Москвы. При этом впервые свои двери для посетителей откроют столичные IT-компании. Также можно будет посетить фабрику мороженного «Чистая линия», побывать на заводе «Микрон», центры развития инжиниринга.



Для юных участников акции откроют двери детские технопарки «ИТЭЛМА», «Мосгормаш», «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана, детский технопарк равных возможностей РГСУ и детский технопарк на территории технополиса «Москва». Для детей проведут мастер-классы.



Для того, чтобы посмотреть список компаний, принимающих участие в акции, и стать ее участником, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте акции «День без турникетов».