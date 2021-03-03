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Город (Москва и область)     03.03.2021 21:04

Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

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Теги:  театры  ограничения  коронавирус  COVID-19 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области до конца недели снимут огранисения на заполняемость театров и концертных залов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ограничения введены из-за коронавируса.

Сейчас в театрах, кинозалах и концертных залах Подмосковья разрешено одновременное присутствие зрителей не более 75 процентов от количества мест. 

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Карта места

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Теги: 
театры  ограничения  коронавирус  COVID-19 

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