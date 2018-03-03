Ограничено движение в районе спорткомплекса «Лужники» в связи с акцией в поддержку Путина

3 марта, Mossovetinfo.ru - Движение транспорта у спортивного комплекса «Лужники» и в районе Хамовники будет ограничено 3 марта в связи с проведением массового мероприятия на стадионе, сообщает в пресс-служба департамента транспорта Москвы.



«С 08:00 до 19:00 мск будет перекрыто движение на улице Доватора, а также на участках 3-й Фрунзенской улицы от ул. Доватора до ул. Ефремова, улицы Ефремова от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая, улицы 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора», - говорится в сообщении.



Также будет введен запрет парковки с 00:00 мск 3 марта до окончания мероприятия.



Как сообщало ИА «Моссовет» ранее, Владимир Путин может поучаствовать в митинге, который пройдет в субботу 3 марта в «Лужниках» в поддержку его кандидатуры на выборах президента.