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Город (Москва и область)     03.03.2018 09:56

Ограничено движение в районе спорткомплекса «Лужники» в связи с акцией в поддержку Путина

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Теги:  Москва  3 марта  Лужники  Путин  митинг  акция 

3 марта, Mossovetinfo.ru - Движение транспорта у спортивного комплекса «Лужники» и в районе Хамовники будет ограничено 3 марта в связи с проведением массового мероприятия на стадионе, сообщает в пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«С 08:00 до 19:00 мск будет перекрыто движение на улице Доватора, а также на участках 3-й Фрунзенской улицы от ул. Доватора до ул. Ефремова, улицы Ефремова от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая, улицы 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора», - говорится в сообщении.

Также будет введен запрет парковки с 00:00 мск 3 марта до окончания мероприятия.

Как сообщало ИА «Моссовет» ранее, Владимир Путин может поучаствовать в митинге, который пройдет в субботу 3 марта в «Лужниках» в поддержку его кандидатуры на выборах президента.

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Теги: 
Москва  3 марта  Лужники  Путин  митинг  акция 

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