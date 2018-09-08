8 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый год действия программы «Музеи – детям», московские музеи бесплатно посетили 240 тысяч школьников, сообщает портал mos.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.



Всего за первый год работы в программе приняли участие 90 московских музеев и выставочных площадок.



Самым популярным стал Дарвиновский музей – его посетили около 39 тысяч школьников. На втором месте - Музей космонавтики (33,5 тысячи посетителей в рамках программы). На третьем месте – Музей Пушкина (33,2 тысячи посетителей). Чаще всего школьники посещали музеи в ноябре, декабре и феврале, реже всего – в летние месяцы.