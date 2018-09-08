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Город (Москва и область)     08.09.2018 11:44

Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»

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Теги:  музеи  школьники 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – За первый год действия программы «Музеи – детям», московские музеи бесплатно посетили 240 тысяч школьников, сообщает портал mos.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего за первый год работы в программе приняли участие 90 московских музеев и выставочных площадок.

Самым популярным стал Дарвиновский музей – его посетили около 39 тысяч школьников. На втором месте - Музей космонавтики (33,5 тысячи посетителей в рамках программы). На третьем месте – Музей Пушкина (33,2 тысячи посетителей). Чаще всего школьники посещали музеи в ноябре, декабре и феврале, реже всего – в летние месяцы.


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Карта места

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Теги: 
музеи  школьники 

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