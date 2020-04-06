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Город (Москва и область)     06.04.2020 16:13

Около 250 московских предприятий возобновляют работу

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Теги:  коронавирус  самоизоляция  промышленность  возобновление работы 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 250 московских предприятий обрабатывающей промышленности возобновляют свою работу с понедельника, 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Согласно указу президента, обрабатывающие предприятия могут продолжать свою деятельность в период самоизоляции, при выполнении ряда условий: соблюдении социальной дистанции между работниками, использование средств защиты, дезинфекция территорий.

По словам главы департамента по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, руководители открывающихся предприятий должны перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу, на рабочие места будут выходить только те, чье присутствие необходимо для поддержания производственного цикла.

По словам Ефимова, возобновление деятельности обрабатывающих предприятий позволит сократить ущерб экономике города от пандемии коронавируса.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  самоизоляция  промышленность  возобновление работы 

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