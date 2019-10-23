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Город (Москва и область)     23.10.2019 08:35

Около 5 тысяч москвичей прошли бесплатное обследование груди

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Теги:  здравоохранение  обследование 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках акции приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, бесплатное обследование груди прошли более 4900 жительниц Москвы сообщается на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в рамках акции с 12 октября до 3 ноября жительницы Москвы могут бесплатно сделать УЗИ и рентген молочных желез, а также бесплатно проконсультироваться с онкологом-маммологом.

Акция проходит в 71 медицинской организации Москвы. С полным списком медицинских учреждений города, в которых можно пройти бесплатное обследование, можно ознакомиться здесь.


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Теги: 
здравоохранение  обследование 

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