23 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках акции приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, бесплатное обследование груди прошли более 4900 жительниц Москвы сообщается на портале mos.ru.



Ранее сообщалось, что в рамках акции с 12 октября до 3 ноября жительницы Москвы могут бесплатно сделать УЗИ и рентген молочных желез, а также бесплатно проконсультироваться с онкологом-маммологом.



Акция проходит в 71 медицинской организации Москвы. С полным списком медицинских учреждений города, в которых можно пройти бесплатное обследование, можно ознакомиться здесь.