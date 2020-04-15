15 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 80 семей в 5 домах в районе Москворечье-Сабурово заключили с городом договора на переселение в новые квартиры по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
В пяти расселяемых домах на Каширском шоссе и улице Борисовские пруды проживает 191 семья. Договора на новые квартиры по программе реновации заключили 149 семей. Еще 27 семей будут приглашены на подписание договоров по окончании режима самоизоляции.
Новые квартиры жители расселяемых домов получают в новостройке, построенной в рамках программы реновации жилья на улице Борисовские пруды.
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