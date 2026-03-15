Около сотни БПЛА, летевших на Москву, уничтожены за сутки

15 марта — Mossovetinfo.ru — Менее чем за сутки, в период с с 12:46 мск субботы, мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах сообщил о ликвидации средствами ПВО около ста БПЛА, летевших на Москву.



Мэр отмечал в сообщениях, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



В период с 10:19 воскресенья градоначальник сообщил об уничтожении градоначальник средства ПВО 22 БПЛА.



Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за действия сигнала «Ковер».