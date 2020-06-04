4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве планируется открыть около 3 тысяч лентих кафе, их монтаж уже начался, сообщает пресс-служба Госинспеции столицы по недвижимости.



По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, из-за ситуации с коронавирусом, дата открытия летних кафе в Москве пока не определена. Основным условием открытия будет готовность выполнять требования Роспотребнадзора и соблюдение мер безопасности.



Столики в кафе должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, кроме того необходимо будет измерять температуру как у сотрудников, так и у посетителей. Помимо этого, летние кафе должны быть оборудованы средствами дезинфекции.