4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве планируется открыть около 3 тысяч лентих кафе, их монтаж уже начался, сообщает пресс-служба Госинспеции столицы по недвижимости.
По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, из-за ситуации с коронавирусом, дата открытия летних кафе в Москве пока не определена. Основным условием открытия будет готовность выполнять требования Роспотребнадзора и соблюдение мер безопасности.
Столики в кафе должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, кроме того необходимо будет измерять температуру как у сотрудников, так и у посетителей. Помимо этого, летние кафе должны быть оборудованы средствами дезинфекции.
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