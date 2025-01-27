Около трети москвичей уже используют сервисы искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений - Сергунина

4 февраля — Mossovetinfo.ru — В пятерку наиболее востребованных москвичами электронных услуг вошли: мобильный банкинг, социальные сети и мессенджеры, развлекательные платформы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги – ими пользуются более 90% горожан. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина со ссылкой на результатах опроса, проведенного столичным департаментом информационных технологий,



«Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии – 36% опрошенных уже используют приложения с искусственным интеллектом для генерации текстов и изображений. А каждый пятый привык регулярно обращаться к 10–15 онлайн-сервисам», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.



Согласно опросу:



99% москвичей в возрасте от 18 до 65 лет взаимодействуют с хотя бы одним видом цифровых сервисов и приложений;



20% на регулярной основе применяют от 10 до 15 видов онлайн-сервисов и приложений (например, банковские сервисы, социальные сети и развлекательные приложения, образовательные сервисы и др.);



4 — среднее количество видов сервисов и приложений, которыми пользуются москвичи 2 раза в неделю и чаще;



36%жителей пользуются приложениями и онлайн-сервисами с ИИ для генерации текстов и изображений. Жители, которые пользуются сервисами с ИИ, в среднем на 23 п.п. чаще пользуются всеми остальными сервисами;



21% успели освоить приложения для управления криптовалютой, еще 30% знают о таких сервисах, но пока ими не пользуются;



40% жителей пользуются сервисами для управления умными носимыми устройствами. Самые активные пользователи как личными умными устройствами, например, часами и фитнес-браслетами, так и устройствами умного дома — москвичи в возрасте 26–35 лет и москвичи с детьми до 18 лет (на 12 п.п. и на 16 п.п. чаще, чем другие группы жителей);



63% всех москвичей ездят на такси или каршеринге с разной периодичностью. На 19 п.п. чаще поездки необходимы жителям с детьми, чем жителям без детей (всего 74% родителей используют подобные сервисы);



86% удовлетворены качеством услуг.





В Москве оцифровано максимальное количество госуслуг, охватывающих все сферы – от здравоохранения и образования до культуры и ЖКХ. На официальном сайте мэра столицы представлено более 450 госуслуг, за последний год ими воспользовались свыше 852 млн раз. В 2024 году в столице запустили и модернизировали свыше 110 электронных услуг и сервисов.