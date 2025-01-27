 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     04.02.2025 10:23

Около трети москвичей уже используют сервисы искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений - Сергунина

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  москвичи  электронные услуги  мобильный банкинг  социальные сети  мессенджеры  развлекательные платформы  интернет-магазины  городские электронные услуги  Сергунина  власть  эффективность 

4 февраля — Mossovetinfo.ru — В пятерку наиболее востребованных москвичами электронных услуг вошли: мобильный банкинг, социальные сети и мессенджеры, развлекательные платформы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги – ими пользуются более 90% горожан. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина со ссылкой на результатах опроса, проведенного столичным департаментом информационных технологий,

«Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии – 36% опрошенных уже используют приложения с искусственным интеллектом для генерации текстов и изображений. А каждый пятый привык регулярно обращаться к 10–15 онлайн-сервисам», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Согласно опросу:

99% москвичей в возрасте от 18 до 65 лет взаимодействуют с хотя бы одним видом цифровых сервисов и приложений;

20% на регулярной основе применяют от 10 до 15 видов онлайн-сервисов и приложений (например, банковские сервисы, социальные сети и развлекательные приложения, образовательные сервисы и др.);

4 — среднее количество видов сервисов и приложений, которыми пользуются москвичи 2 раза в неделю и чаще;

36%жителей пользуются приложениями и онлайн-сервисами с ИИ для генерации текстов и изображений. Жители, которые пользуются сервисами с ИИ, в среднем на 23 п.п. чаще пользуются всеми остальными сервисами;

21% успели освоить приложения для управления криптовалютой, еще 30% знают о таких сервисах, но пока ими не пользуются;

40% жителей пользуются сервисами для управления умными носимыми устройствами. Самые активные пользователи как личными умными устройствами, например, часами и фитнес-браслетами, так и устройствами умного дома — москвичи в возрасте 26–35 лет и москвичи с детьми до 18 лет (на 12 п.п. и на 16 п.п. чаще, чем другие группы жителей);

63% всех москвичей ездят на такси или каршеринге с разной периодичностью. На 19 п.п. чаще поездки необходимы жителям с детьми, чем жителям без детей (всего 74% родителей используют подобные сервисы);

86% удовлетворены качеством услуг.


В Москве оцифровано максимальное количество госуслуг, охватывающих все сферы – от здравоохранения и образования до культуры и ЖКХ. На официальном сайте мэра столицы представлено более 450 госуслуг, за последний год ими воспользовались свыше 852 млн раз. В 2024 году в столице запустили и модернизировали свыше 110 электронных услуг и сервисов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  москвичи  электронные услуги  мобильный банкинг  социальные сети  мессенджеры  развлекательные платформы  интернет-магазины  городские электронные услуги  Сергунина  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:23 Город (Москва и область) Около трети москвичей уже используют сервисы искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений - Сергунина

08:13 В России Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ

06:41 В мире Трамп заявил, что власти США запланировали встречи с Россией и Украиной

13:24 Мнения Путин: европейскими политиками «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком»

12:43 Общество Более 2000 человек внесены в списки утративших связь с родственниками в Курской области

Актуальные материалы

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru