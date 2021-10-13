Оперштаб опубликовал новые данные о коронавирусе в Москве

13 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 410 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Госпитализировано за сутки 1 457 человек на аппаратах ИВЛ находятся 562 человека.



Также за сутки от коронавируса вылечились 2 567 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 72 человека.