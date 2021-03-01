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Город (Москва и область)     01.03.2021 11:27

Оплатить проезд «Тройкой» с 1 марта можно еще на 100 подмосковных маршрутах

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Теги:  Московская область  Подмосковье  общественный транспорт  оплата проезда  транспортные карты  Тройка 

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта оплатить проезд картой «Тройка» можно еще на 100 автобусных маршрутах Московской области, сообщается в telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Эти маршруты связывают 22 округа Подмосковья с Москвой.

Возможность оплатить проезд в Подмосковье «Тройкой» была введена с 1 февраля на маршрутах с фиксированным тарифом, там, где плата списывается на входе. В дальнейшем планируется запустить возможность оплаты «Тройкой» на пригородных зональных маршрутах.

Посмотреть весь список подмосковных маршрутов, в которых есть возможность оплаты проезда «Тройкой», можно здесь.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  общественный транспорт  оплата проезда  транспортные карты  Тройка 

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