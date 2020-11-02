3 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 5 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 3 647 пациентов, 63 человека скончались.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 439 355 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 321 679 человек, скончались 6 936 человек.