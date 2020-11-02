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Город (Москва и область)     03.11.2020 10:46

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 5 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 3 647 пациентов, 63 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 439 355 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 321 679 человек, скончались 6 936 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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