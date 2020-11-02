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Город (Москва и область)
03.11.2020, 10:46
Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве
3 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 5 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в...
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Город (Москва и область)
03.11.2020, 01:31
Почти 80 тысяч человек воспользовались скидкой на проезд в метро в первый день эксперимента
3 ноября. Mossovetinfo.ru – В первый день действия 50-процентной скидки на проезд в метро, введенной на двух линия столичной подземки, возможностью сэкономить воспользовались около 79,8 тысячи чело...
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Город (Москва и область)
02.11.2020, 19:21
Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро
2 ноября. Mossovetinfo.ru - Москвичи предложат свои варианты названия Большой кольцевой линии метро. Голосование началось на проекте «Активный гражданин». Во время голосования москвичи смогут пред...