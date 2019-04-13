13 апреля. Mossovetinfo.ru – На официальном портале мэра и правительства Москвы опубликованы сведения о доходах и имуществе заместителей мэра столицы и министров Правительства Москвы с 1 января по 31 декабря 2018 года.



Больше всех заработал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов - 19,9 миллиона рублей. В его собственности: дом площадь более 2000 квадратных метров, мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, три земельных участка и два нежилых помещения.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заработал за 2018 год 8,8 миллиона рублей. Ему принадлежат два жилых дома и два земельных участка.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заработал 8,1 миллиона рублей, а его супруга – 13,9 миллиона рублей. У Бирюкова есть квартира в совместной собственности с женой, дачный дом, дачные постройки, земельный участок и машиноместо. На жену Бирюкова зарегистрированы легковой автомобиль Daimler-Benz и снегоход Yamaxa VT 700.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заработал 7,3 миллиона рублей, а его супруга - 3,2 миллиона рублей. У Горбенко есть жилой дом, земельный участок, два машиноместа, хозблок. Вместе с женой у них есть по 1/3 квартиры. Супруга Горбенко также задекларировала автомобиль Lexus LS 600 H.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заработала 8,2 миллиона рублей. Жилья в собственности у нее нет. В ее пользовании – дом, а также квартира, которая принадлежит ее ребенку.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заработал за 2018 год 7,7 миллиона рублей, а. его супруга – 8 миллионов рублей. Ефимов задекларировал квартиру и машиноместо, а также мотоциклы BMW K 1600 GTL и KTM 500. На его супругу оформлены земельный участок, 1/6 жилого дома, 1/2 квартиры, машиноместо и легковой автомобиль BMW X5M.



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина заработала 7,2 миллиона рублей. В ее собственности – земельный участок и 1/2 квартиры. Вторая половина квартира записана на несовершеннолетнего ребенка.



Подробнее информацию о доходах заместителей мэра, а также министров Правительства Москвы можно посмотреть здесь.