13 апреля. Mossovetinfo.ru – На официальном портале мэра и правительства Москвы опубликованы сведения о доходах и имуществе заместителей мэра столицы и министров Правительства Москвы с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Больше всех заработал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов - 19,9 миллиона рублей. В его собственности: дом площадь более 2000 квадратных метров, мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, три земельных участка и два нежилых помещения.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заработал за 2018 год 8,8 миллиона рублей. Ему принадлежат два жилых дома и два земельных участка.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заработал 8,1 миллиона рублей, а его супруга – 13,9 миллиона рублей. У Бирюкова есть квартира в совместной собственности с женой, дачный дом, дачные постройки, земельный участок и машиноместо. На жену Бирюкова зарегистрированы легковой автомобиль Daimler-Benz и снегоход Yamaxa VT 700.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заработал 7,3 миллиона рублей, а его супруга - 3,2 миллиона рублей. У Горбенко есть жилой дом, земельный участок, два машиноместа, хозблок. Вместе с женой у них есть по 1/3 квартиры. Супруга Горбенко также задекларировала автомобиль Lexus LS 600 H.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заработала 8,2 миллиона рублей. Жилья в собственности у нее нет. В ее пользовании – дом, а также квартира, которая принадлежит ее ребенку.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заработал за 2018 год 7,7 миллиона рублей, а. его супруга – 8 миллионов рублей. Ефимов задекларировал квартиру и машиноместо, а также мотоциклы BMW K 1600 GTL и KTM 500. На его супругу оформлены земельный участок, 1/6 жилого дома, 1/2 квартиры, машиноместо и легковой автомобиль BMW X5M.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина заработала 7,2 миллиона рублей. В ее собственности – земельный участок и 1/2 квартиры. Вторая половина квартира записана на несовершеннолетнего ребенка.
Подробнее информацию о доходах заместителей мэра, а также министров Правительства Москвы можно посмотреть здесь.
08:39 Общество Ветреная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 13 апреля
08:29 Город (Москва и область) Опубликованы доходы заместителей мэра Москвы за 2018 год
20:03 Город (Москва и область) Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское
17:32 Общество Какой будет погода в Москве в выходные, 13 и 14 апреля
15:19 Город (Москва и область) Экспозиции кварталов реновации стартовали в пятницу еще по 5 районам Москвы
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы
19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных