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Город (Москва и область)
31.01.2024, 15:09
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве в ночь на четверг из-за ледяного дождя и гололеда
31 января — Mossovetinfo.ru — В ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда в Москве объявлен «оранжевый» уровен...
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Город (Москва и область)
31.01.2024, 09:00
Более 1,5 млн горожан стали участниками платформы «Электронный дом»
31 января — Mossovetinfo.ru — Более 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом», за прошедший год ...
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Город (Москва и область)
30.01.2024, 07:26
Более 400 тыс. пользователей зарегистрировались на портале mos.ru в 2023 году - Собянин
30 января — Mossovetinfo.ru — Более 400 тыс. пользователей зарегистрировались на портале mos.ru в 2023 году, услугами и серв...