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Город (Москва и область)     31.01.2024 15:09

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве в ночь на четверг из-за ледяного дождя и гололеда

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Теги:  погода  экстренное предупреждение  гололед  оранжевый уровень  Гидрометцентр 

31 января — Mossovetinfo.ru — В ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

«Ночью 1 февраля местами ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах сильная гололедица. Период предупреждения с 21:00 31 января до 9:00 1 февраля», – говорится в сообщении.

Также Главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение об опасных погодных условиях в ночь на четверг. Автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

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Карта места

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Теги: 
погода  экстренное предупреждение  гололед  оранжевый уровень  Гидрометцентр 

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