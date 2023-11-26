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Город (Москва и область)     27.11.2023 08:59

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на утро понедельника, 27 ноября, из-за снегопада

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр  снегопад  гололедица 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье утром 27 ноября из-за сильного снегопада и гололеда, сообщает Гидрометцентр России.

«Местами ледяной дождь, сильный гололед. На дорогах гололедица, местами сильная. Снег, местами сильный. Период предупреждения до 10:00 27 ноября», – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:
- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
- избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- парковать автомобили вдали от деревьев;
- находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;
- не оставлять детей без присмотра;
- будьте внимательны и осторожны!
В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр  снегопад  гололедица 

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