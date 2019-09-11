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Город (Москва и область)     11.09.2019 10:14

Осенняя погода придет в Москву в выходные

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Теги:  погода  Гидрометцентр  прогнозы  похолодание 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Осеннее похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москву придет холодный фронт. В связи с этим температура воздуха в столице резко понизится. В субботу днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла, в воскресенье температура опустится до +13 градусов.

Кроме похолодания, синоптики также прогнозируют в выходные облачность и дожди.


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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  прогнозы  похолодание 

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