11 сентября. Mossovetinfo.ru – Осеннее похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Москву придет холодный фронт. В связи с этим температура воздуха в столице резко понизится. В субботу днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла, в воскресенье температура опустится до +13 градусов.
Кроме похолодания, синоптики также прогнозируют в выходные облачность и дожди.
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