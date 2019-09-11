11 сентября. Mossovetinfo.ru – Осеннее похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, в субботу в Москву придет холодный фронт. В связи с этим температура воздуха в столице резко понизится. В субботу днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла, в воскресенье температура опустится до +13 градусов.



Кроме похолодания, синоптики также прогнозируют в выходные облачность и дожди.