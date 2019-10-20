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Город (Москва и область)     20.10.2019 12:11

Основные расходы московского бюджета на здравоохранение пойдут на модернизацию поликлиник и больниц

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Теги:  Сергей Собянин  здравоохранение  бюджет  бюджет Москвы 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Большая часть расходов московского бюджета на здравоохранение будет направлена на модернизацию поликлиник и больниц, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что если не вкладывать деньги в образование, здравоохранение и социальную помощь, то во всех этих направлениях с каждым годом ситуация становилась бы все хуже и хуже. Мэр Москвы подчеркнул, что этого нельзя допустить. Поэтому городские власти постоянно вкладывают доходы бюджета в данные сферы.

Проект бюджета Москва на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы был внесен на рассмотрение Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября.

Проект бюджета предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.

18 октября на совместном заседании комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять проект бюджета в первом чтении.

Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2020-2022 годы можно узнать здесь.


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Теги: 
Сергей Собянин  здравоохранение  бюджет  бюджет Москвы 

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