28 апреля. Mossovetinfo.ru – Особый противопожарный режим вводится в Москве с 28 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Он пояснил, что это сделано для того, чтобы не допустить возгораний или крупных пожаров. 27 апреля прошли учений по ликвидации пожаров. В них приняли участие более 200 человек и более 70 единиц техники.



Учения проводились совместно Москвой и Московской областью.