3 июня. Mossovetinfo.ru – Первые четыре станции новой Некрасовской линии метро открылись для пассажиров.
На участке новой линии расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.
Пресс-служба Мосгортранса сообщила, что в связи с запуском первого участка Некрасовской линии метро, со вторника, 4 июня изменится схема движения наземного общественного транспорта в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки, которые находятся возле новой линии. Специалисты Мосгортранса будут отслеживать загруженность новых маршрутов, при необходимости в них будут внесены коррективы. С полным списком изменений маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.
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