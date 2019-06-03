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Город (Москва и область)     03.06.2019 11:57

Открылись первые четыре станции Некрасовской ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Первые четыре станции новой Некрасовской линии метро открылись для пассажиров.

На участке новой линии расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.

Пресс-служба Мосгортранса сообщила, что в связи с запуском первого участка Некрасовской линии метро, со вторника, 4 июня изменится схема движения наземного общественного транспорта в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки, которые находятся возле новой линии. Специалисты Мосгортранса будут отслеживать загруженность новых маршрутов, при необходимости в них будут внесены коррективы. С полным списком изменений маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.


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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия 

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