3 июня. Mossovetinfo.ru – Первые четыре станции новой Некрасовской линии метро открылись для пассажиров.



На участке новой линии расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.



Пресс-служба Мосгортранса сообщила, что в связи с запуском первого участка Некрасовской линии метро, со вторника, 4 июня изменится схема движения наземного общественного транспорта в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки, которые находятся возле новой линии. Специалисты Мосгортранса будут отслеживать загруженность новых маршрутов, при необходимости в них будут внесены коррективы. С полным списком изменений маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.