11 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное продлению Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и поселок Северный.
Участникам опроса предстоит ответить на четыре вопроса. Первый вопрос – поддерживают ли они проект продления метро в Лианозово и поселка Северный. Голосующие могут выбрать из нескольких вариантов ответа, в том числе есть возможность внести свои пожелания и предложения.
Кроме того, участники голосования должны ответить на вопросы о том, каким видом транспорта они пользуются чаще всего, намерены ли пользоваться новым участком Люблинско-Дмитровской линии, и часто ли бывают в районах прохождения нового участка метро.
Ранее сообщалось, что строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии уже началось, и планируется завершить в течение трех лет. На новом участке линии будут построены три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Работы уже ведутся на всех трех станциях.
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